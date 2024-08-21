Об этом сообщают источники 24 Канала. Очевидно, Каховка решила самостоятельно "обновить флаги".

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В Каховке "замаячили сине-желтые флаги"

В городе Каховка, что на временно оккупированных территориях Херсонской области, билборды решили "обновиться" без вмешательства российских захватчиков. Так, российский триколор выгорел на солнце, а на его месте – появился украинский флаг.

Источники 24 Канала поделились фотографией с баннером, на котором российские оккупанты "поздравляют" жителей Каховки с днем государственного флага России. На билборде раньше был российский флаг, однако синий выгорел и стал голубым, а красный – желтым.

Похоже, город уже знает, куда ему дорога. Даже краски на билбордах не выдерживают и возвращаются к своим корням. Каховка, мы с тобой! Ждем возвращения домой!

– подчеркнул источник.



Билборд в Каховке на Херсонщине / Фото, предоставлено 24 Каналу

К слову, украинские защитники продолжают напоминать врагу, что он – не на своей земле. Так, ранее спецназовцы ГУР МО высадились на Кинбурнской косе, которая находится под контролем врага.

Украинские защитники не только нанесли потери врагу, но и установили украинский флаг.