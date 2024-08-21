Про це повідомляють джерела 24 Каналу. Вочевидь, Каховка вирішила самостійно "оновити прапори".
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У Каховці "замайоріли синьо-жовті прапори"
У місті Каховка, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, білборди вирішили "оновитися" без втручання російських загарбників. Так, російський триколор вигорів на сонці, а на його місці – з'явився український прапор.
Джерела 24 Каналу поділилися світлиною з банером, на якому російські окупанти "вітають" жителів Каховки з днем державного прапора Росії. На білборді раніше був російський прапор, однак синій вигорів і став блакитним, а червоний – жовтим.
Схоже, місто вже знає, куди йому дорога. Навіть фарби на білбордах не витримують і повертаються до свого коріння. Каховка, ми з тобою! Чекаємо на повернення додому!
– наголосило джерело.
Білборд у Каховці на Херсонщині / Фото, надане 24 Каналу
До слова, українські захисники продовжують нагадувати ворогу, що він – не на своїй землі. Так, раніше спецпризначенці ГУР МО висадилися на Кінбурнській косі, яка перебуває під контролем ворога.
Українські захисники не лише завдали втрат ворогу, а й встановили український прапор.