Це є досить рідкісним явищем для цієї ділянки фронту. Про це в етері телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише 24 Канал.

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Сили оборони взяли в полон російського військового

Дмитро Лиховій зазначив, що з початку доби російські окупанти провели один штурм позицій українських захисників на островах, які знаходяться на захід від Кринок Херсонської області.

Штурм йшов із напрямку Козачих Лагерів, він відбитий. І ось під час цього штурму в полон потрапив один російський військовослужбовець,

– розповів він.

За словами речника, росіянин виявився солдатом 28-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії 18-ї загальновійськової російської армії. Він наголосив, що це нечасте явище, коли саме на плацдармі на лівому березі Дніпра потрапляють у полон російські військові.

"Там перебування наших підрозділів пов'язане з форсуванням Дніпра, але трапляється і так. Він поповнить обмінний фонд і надасть свідчення про російський контингент, у тому числі й на лівобережжі Дніпра Херсонської області", – додав Лиховій.

Однак переправити на правобережжя російського окупанта, якого захопили в полон це досить складне завдання, оскільки човни українських захисників перебувають під постійними ударами дронів.

До слова, нещодавнє взяття у полон близько сотні окупантів у Курській області відзначилось тим, що солдати 488-го російського стрілецького полку, які здебільшого були строковиками, тікали від "кадирівців", які відкрили по них вогонь, аби зупинити втечу.