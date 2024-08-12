Зазначимо, що бійці Головного управління розвідки здійснили рейд на Кінбурнську косу 9 серпня. У рамках операції спецпризначенці ліквідували близько 30 росіян і бойову техніку ворога.

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Прапор України на Кінбурнській косі

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко показав відео, зроблене 11 серпня, на якому видно, що на окупованій Кінбурнській косі майорить український прапор. Державний стяг між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем, ймовірно, встановили спецпризначенці ГУР у рамках свого рейду на косу.

Український прапор на Кінбурнській косі: дивіться відео