На этом отмечает проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко (ЛНУ) Виталий Кухарский.

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Участие в международных проектах, создание инновационных курсов, администрирование цифровых решений, аккредитация образовательных программ, преподавание на иностранном языке являются одними из приоритетов для формирования четкой политики вознаграждения за вклад в развитие университета. Эти подходы должны быть дополнены прозрачными механизмами финансовой мотивации для гарантов и рабочих групп образовательных программ.

Проректор призывает к созданию системы развития компетенций для преподавательского и административного персонала. Ведь школы лидерства, поддержка женского представительства в управлении и науке, открытые конкурсы на все административные и руководящие позиции формируют новую культуру прозрачности и ответственности.

Один из ключевых вызовов для украинских университетов – создать условия, при которых преподаватели смогут сосредоточиться на главном в своей работе. Уменьшение административной нагрузки включает переход к электронному документообороту, автоматизацию типовых процессов и делегирование непрофильных функций.

Не менее важно – переосмыслить саму структуру преподавательской нагрузки. Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки научной работы в учреждениях высшего образования" открывает гибкие возможности для привлечения к преподаванию специалистов-практиков – без обязанности осуществлять научную деятельность.

По мнению проректора Кухарского, качественное образование начинается с простого вопроса: удобно ли тем, кто его обеспечивает? Нужно не только планирование времени, но и среда, которая позволяет работать эффективно – преподавать, исследовать, развиваться.

Среди приоритетов – современные офисы, учебные пространства, модернизация устаревших помещений, стабильный высокоскоростной интернет, резервное питание, надежная техника и доступ ко всем необходимым инструментам.

В частности, современная LMS, интерактивные платформы для гибридного обучения, доступ к ведущим научным базам, использование инструментов искусственного интеллекта – все это должно быть не исключением, а стандартом.

А важными элементами, что напрямую влияют на ежедневную эффективность, по мнению прореректора являются зоны отдыха, поддержка ментального здоровья, профилактика выгорания, инфраструктура для работников с детьми и доступность пространства для людей с инвалидностью.

Кроме того, интеграция в мировое академическое сообщество включает системную работу с международными рейтингами, участие в профессиональных объединениях, сотрудничество с европейскими университетами. Это и совместные программы, и академическая мобильность, и грантовые инициативы. Университет должен присутствовать на таких площадках, как Европейская ассоциация международного образования (EAIE), участвовать в создании двойных дипломов, международных исследованиях и краткосрочных стажировках.

Проректор Кухарский добавляет, что важно не только участвовать в проектах, но и развивать инфраструктуру для этого: цифровые сервисы вроде Erasmus Dashboard, поддержка мобильности, сотрудничество с бизнесом и фондами, продвижение образовательных программ на глобальном уровне.

Такое привлечение – не о престиже ради престижа. Это путь к новым ресурсам, к взаимному обучению, к тому, чтобы украинские университеты были частью мирового академического ландшафта – и сохраняли при этом собственную уникальность.

Лучшие изменения – те, которые работают не только на стратегическом уровне, а ощущаются в ежедневной работе. И именно такими должны стать изменения в университетской среде – реальными, ощутимыми и ориентированными на развитие,

– заключает Кухарский.