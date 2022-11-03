В Укрэнерго подчеркнули, что нагрузка существенно выросла из-за повреждений от российских обстрелов, а также – из-за сезонного снижения температуры. Людей призывали поделиться этой информацией со всеми, кто не пользуется социальными сетями.
Заметьте Тока в Украине не хватает: способна ли Европа спасти нас от блекаута
Напомним, графики почасовых отключений (ГБО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию. Предоставить информацию о сроках отключения именно вашей улицы или района – обязанность местного оператора распределительных сетей,
– говорится в сообщении.
Когда будут отключать свет
С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений будут действовать в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Запорожский;
- Сумской;
- Харьковской;
- Полтавской.
С 07:00 до 22:00 в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- в Житомирской области.
В ДТЭК заявили о необходимости импорта
Дмитрий Сахарук – исполнительный директор ДТЭК – заявил, что Украина не сможет пройти зиму 2022-2023 без импорта угля или электроэнергии.
"Если сейчас восстановятся все электростанции или большинство из них (некоторые станции не поднимутся) и начнут работать как до массированных обстрелов, уголь будет быстро срабатываться. В стране дефицит угля", – заявил Сахарук.
Поэтому есть 2 варианта:
- импортировать уголь;
- покупать у Европы электроэнергию
В Украине – повреждено почти 40% энергетической инфраструктуры
Владимир Зеленский во время встречи с Кадри Симсон – комиссаром Европейского Союза по энергетике – сообщил, что российские захватчики повредили в Украине почти 40% энергетической инфраструктуры. В частности, речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
Зеленский отметил важность создания так называемого "экономического Рамштайна".
По словам украинского лидера, вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, поэтому должна быть создана такая площадка.
Заметьте – в Киеве экстренно выключали свет в обход графиков