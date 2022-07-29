Об алгоритмах, предусмотренных для этого, рассказал правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Руслан Романов. Причиной комиссования могут стать заболевания или последствия боевых травм.

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Какой алгоритм предусмотрен в таком случае

Правовой аналитик отметил, что мобилизованного могут комиссовать и признать непригодным к военной службе ввиду определенных причин.

Прежде всего, алгоритм комиссования предполагает выявление у мобилизованного заболевания или последствия травмы, которая делает его непригодным к военной службе во время военного положения со снятием с учета. Соответствующую запись производят в медицинской книге военнослужащего или в истории болезни. Эту запись своей подписью удостоверяет начальник военного лечебного учреждения.

После этого следующим шагом является прохождение медицинского осмотра в ВКВ военкомата. Однако следует отметить, что на осмотр мобилизованного могут отправить только после завершения лечения.

По результатам осмотра начальник военного лечебного учреждения устанавливает степень годности на военной службе. Он и принимает решение на основании представления начальника лечебного отделения, в котором обследуется или лечится боец.

Военно-врачебная комиссия осматривает бойцов в военных лечебных учреждениях по территориальному принципу. То есть речь идет о местожительстве, лечении, обучении, пребывании в командировке или проведении отпуска.

Обратите внимание! Общая мобилизация в Украине продолжается во время военного положения. Действие военного положения на территории нашего государства решением Верховной Рады продлено до 23 августа, однако, если война с россией не закончится до этого времени, то этот режим продлят снова.

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