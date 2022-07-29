Про алгоритми, які для цього передбачені, розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів. Причиною для комісування можуть стати захворювання або наслідки бойових травм.
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Який алгоритм передбачений у такому випадку
Правовий аналітик зазначив, що мобілізованого можуть комісувати й визнати непридатним до військової служби з огляду на певні причини.
Найперше алгоритм комісування передбачає виявлення у мобілізованого захворювання чи наслідку травми, який робить його непридатним до військової служби під час воєнного стану з виключенням з обліку. Відповідний запис роблять у медичній книжці військовослужбовця чи в історії хвороби. Цей запис своїм підписом засвідчує начальник військового лікувального закладу.
Після цього наступним кроком є проходження медичного огляду в ВКЛ військкомату. Однак варто зазначити, що на огляд мобілізованого можуть відправити лише після завершення лікування.
За результатами огляду начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби. Він же й ухвалює рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.
Військово-лікарська комісія оглядає бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Тобто мова йде про місце проживання, лікування, навчання, перебування у відрядженні чи проведення відпустки.
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