Про алгоритми, які для цього передбачені, розповів правовий аналітик благодійного фонду "Право на захист" Руслан Романів. Причиною для комісування можуть стати захворювання або наслідки бойових травм.

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Який алгоритм передбачений у такому випадку

Правовий аналітик зазначив, що мобілізованого можуть комісувати й визнати непридатним до військової служби з огляду на певні причини.

Найперше алгоритм комісування передбачає виявлення у мобілізованого захворювання чи наслідку травми, який робить його непридатним до військової служби під час воєнного стану з виключенням з обліку. Відповідний запис роблять у медичній книжці військовослужбовця чи в історії хвороби. Цей запис своїм підписом засвідчує начальник військового лікувального закладу.

Після цього наступним кроком є проходження медичного огляду в ВКЛ військкомату. Однак варто зазначити, що на огляд мобілізованого можуть відправити лише після завершення лікування.

За результатами огляду начальник військового лікувального закладу встановлює ступінь придатності до військової служби. Він же й ухвалює рішення на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується чи лікується боєць.

Військово-лікарська комісія оглядає бійців у військових лікувальних закладах за територіальним принципом. Тобто мова йде про місце проживання, лікування, навчання, перебування у відрядженні чи проведення відпустки.

Зверніть увагу! Загальна мобілізація в Україні триває на час воєнного стану. Дію воєнного стану на території нашої держави рішенням Верховної Ради продовжено до 23 серпня, однак якщо війна з росією не завершиться до цього часу, то цей режим продовжать знову.

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