Деталі законодавчої ініціативи оприлюднила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Важливо Як українцям підтвердити відстрочку від мобілізації

Законопроєкт пропонує розширити коло військовозобов'язаних осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Мовиться про жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час:

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росіії у Донецькій та Луганській областях;

під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Зауважимо, що раніше на сайті інтернет-представництва Президента України створили петицію, що закликає дозволити чоловікам призивного віку без військового досвіду виїжджати за кордон в умовах воєнного стану. 28 липня вона набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер петицію має розглянути Володимир Зеленський.

Попри те, що окремі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон, ініціатори звернення до президента просять розширити цей перелік, додавши до нього окрім військовозобов'язаних без військового досвіду також обмежено придатних до служби.

До чого закликає петиція

Петиція закликає зняти обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків 18 – 60 років, які не мають військового досвіду, а також обмежено придатних до служби в армії. Як аргументи, ініціаторка звернення до президента Юлія Булавіна наводить те, що з початку повномасштабної війни:

до України повернулося понад 110 тисяч чоловіків;

до лав ТрО записались понад 100 тисяч добровольців;

в Інтернаціональному легіоні служать більш ніж 20 тисяч людей;

особовий склад ЗСУ складає понад 230 тисяч людей;

МВС України налічує більш ніж 165 тисяч працівників.

У тексті петиції підкреслюється, що такі цифри дають понад 625 тисяч осіб, абсолютна більшість з яких пройшли необхідну підготовку, вміють вправлятися зі зброєю, мають відповідні рівні фізичної та психічної підготовки.

Додамо, що петицію було створено ще 19 травня. Необхідну для розгляду президентом кількість підписів звернення набрало за 23 дні до завершення визначеного періоду.

До слова – у МВС вважають, що підхід до мобілізації треба змінити: дивитись відео