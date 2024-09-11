Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый, отметив, что медицинские учреждения имеют достаточно энергии для работы. Город пытается восстановить и отремонтировать все, что хотела уничтожить Россия.

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Состояние энергетики Львова после ракетных обстрелов России

По словам городского головы Львова, единственное, что пока россияне не атаковали – это атомные станции, благодаря которым украинцы имеют электроснабжение. Город пытается находить альтернативы.

Медицинские учреждения имеют тройной запас прочности энергетики. Это очень важно, ведь Львов каждый день принимает раненых военных. Также важным является работа школ, чтобы дети могли продолжать получать образование, несмотря ни на что.

К сожалению, невозможно выстроить альтернативное электроснабжение или теплоснабжение для всего города. Более того, с наступлением холодов враг будет усиливать атаки, ведь его задачей является вывести нас из равновесия,

– отметил Садовый.

Однако городской голова подчеркнул, что Львов будет делать все возможное назло стране-агрессору, а именно отстроить и отремонтировать поврежденное. Запас прочности в городе есть, ведь город является одним из крупнейших в мире гуманитарным хабом, который принимает раненых военных и переселенцев.

Город должен жить при любых условиях, и будет жить,

– подчеркнул Садовый.

Заметьте! Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что россияне готовят новые массированные атаки по украинской энергосистеме. Оккупанты в очередной раз планируют бить по энергообъектам ракетами и дронами.