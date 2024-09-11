Про це 24 Каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, зауваживши, що медичні установи мають достатньо енергії для роботи. Місто намагається відновити та відремонтувати все, що хотіла знищити Росія.

Дивіться також В останню путь провели 3 доньок і матір сім'ї Базилевичів: щемливий фоторепортаж зі Львова

Стан енергетики Львова після ракетних обстрілів Росії

За словами міського голови Львова, єдине, що поки росіяни не атакували – це атомні станції, завдяки яким українці мають електропостачання. Місто намагається знаходити альтернативи.

Медичні установи мають потрійний запас міцності енергетики. Це дуже важливо, адже Львів кожного дня приймає поранених військових. Також важливим є роботи шкіл, аби діти могли продовжувати здобувати освіту попри все.

На жаль, неможливо вибудувати альтернативне електропостачання чи теплопостачання для всього міста. Ба більше, з настанням холодів ворог буде посилювати атаки, адже його завданням є вивести нас з рівноваги,

– зазначив Садовий.

Однак міський голова наголосив, що Львів буде робити усе можливе на зло країні-агресору, а саме відбудувати та відремонтувати пошкоджене. Запас міцності у місті є, адже місто є одним з найбільших у світі гуманітарним хабом, який приймає поранених військових та переселенців.

Місто має жити за будь-яких умов і буде жити,

– підкреслив Садовий.

Зауважте! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни готують нові масовані атаки по українській енергосистемі. Окупанти вкотре планують бити по енергооб'єктах ракетами й дронами.