Именно такое количество детей, жизнь которых унесло российское вторжение после 24 февраля. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко опубликовал фото с места, где проходила акция.
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То, что не прощают
Жители Каменского туда принесли не только игрушки, но и многие другие вещи. Среди того, чем могли владеть убитые маленькие украинцы, были также скейты, велосипеды, самокаты и многое другое.
Это невозможно простить, потому что убийства детей не прощают,
– написал Валентин Резниченко.
Таким образом поддержали акцию "Опустошенные дворы". Она уже прокатилась по миру, чтобы еще раз напомнить насколько ужасное преступление против человечности совершает Кремль и его солдаты.
Акция в память об убитых во время войны детях / Фото Днепропетровской ОВА
Раньше была похожая акция
Во Львове в конце марта провели другую акцию, которой привлекли внимание к количеству убитых россиянами детей. Тогда под городским советом поставили много пустых колясок. Тогда цифра была меньше, однако не менее трагической – 112 несовершеннолетних жертв этой ужасной войны.
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