Именно такое количество детей, жизнь которых унесло российское вторжение после 24 февраля. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко опубликовал фото с места, где проходила акция.

Накануне Мир присоединился к акции #SaveMariupol: перед многими театрами свечами воспроизвели надпись "ДЕТИ"

То, что не прощают

Жители Каменского туда принесли не только игрушки, но и многие другие вещи. Среди того, чем могли владеть убитые маленькие украинцы, были также скейты, велосипеды, самокаты и многое другое.

Это невозможно простить, потому что убийства детей не прощают,

– написал Валентин Резниченко.

Таким образом поддержали акцию "Опустошенные дворы". Она уже прокатилась по миру, чтобы еще раз напомнить насколько ужасное преступление против человечности совершает Кремль и его солдаты.

Акция в память об убитых во время войны детях / Фото Днепропетровской ОВА

Раньше была похожая акция

Во Львове в конце марта провели другую акцию, которой привлекли внимание к количеству убитых россиянами детей. Тогда под городским советом поставили много пустых колясок. Тогда цифра была меньше, однако не менее трагической – 112 несовершеннолетних жертв этой ужасной войны.

По теме – Как ищут пропавших детей во время войны: смотрите видео