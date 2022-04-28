Саме така кількість дітей, життя яких забрало російське вторгнення після 24 лютого. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко опублікував фото з місця, де відбувалася акція.

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Те, що не пробачають

Жителі Кам'янського туди принесли не лише іграшки, а й багато інших речей. Серед того, чим могли володіти вбиті маленькі українці, були також скейти, велосипеди, самокати й багато іншого.

Це неможливо пробачити, бо вбивства дітей не пробачають,

– написав Валентин Резніченко.

У такий спосіб підтримали акцію "Спустошені подвір'я". Вона вже прокотилася світом, щоб вкотре нагадати наскільки жахливий злочин проти людяності коять Кремль і його солдати.

Акція в пам'ять про вбитих під час війни дітей / Фото Дніпропетровської ОВА

Раніше була схожа акція

У Львові наприкінці березня провели іншу акцію, якою привернули увагу до кількості вбитих росіянами дітей. Тоді під міською радою поставили багато пустих візочків. Цифра була меншою, проте не менш трагічною – 112 маленьких жертв великої війни.

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