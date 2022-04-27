Перша леді України нагадала, що у Маріуполі напис "Дети" місцеві волонтери зробили перед Драмтеатром. Однак це не зупинило росіян. Вони цинічно розбомбили будівлю, у якій переховувалися 1300 мирних жителів. Серед них – сотні дітей.

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Сьогодні увесь світ долучився до акції #SaveMariupol. Перед театрами у Празі, Копенгагені, Ліссабоні, Відні, Тбілісі та ще десятку міст свічками відтворюють напис "ДЕТИ", який мав захистити маріупольців,

– наголосила Зеленська.

Перша леді зауважила, що зруйнований драмтеатр Маріуполя став символом цинізму російських військ. Тим часом Маріуполь – символ неймовірного спротиву України.

Як світ долучився до акції #SaveMariupol / Відео з телеграм-каналу Олени Зеленської

У містах біля театрів зі свічок відтворюють слово "Дети" / Світлини з телеграм-каналу Олени Зеленської

Слово "діти" більше нічого не означає для росіян

Зеленська нагадала, що сьогодні на заблокованій "Азовсталі" перебувають жінки, діти та поранені. Вони живуть у жахливих умовах. Немає води, їжі та медикаментів.

Перша леді наголосила: Україна робить усе можливе, щоб організувати евакуацію. Однак слово "діти" більше нічого не означає для росіян. Вони раз за разом зривають гуманітарні коридори.

Яка ситуація у Маріуполі

Українські захисники продовжують героїчно тримати оборону "Азовсталі". Ситуація – дуже складна. Людям не вистачає ліків, їжі та води.

Особливо небезпечним є те, що залишилося мало антибіотиків. Навіть найменше поранення може призвести до трагедії. Люди ризикують отримати сепсис, перитоніт або гангрену.

Україна вимагає відкрити з Маріуполя два гуманітарні коридори. Один – з самого міста. Інший – з території "Азовсталі". До евакуації людей необхідно залучити представників Червоного Хреста та ООН.

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