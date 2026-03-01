Накрыло с головой: в Карпатах на туристов сошла лавина: в Карпатах на туристов сошла лавина
- На Черногорском хребте группу лыжников накрыла лавина.
- ГСЧС предупреждает о значительной опасности в Карпатах на 1 – 2 марта.
В Украину постепенно идет потепление, поэтому ситуация на горных вершинах обостряется из-за возможных рисков схода снежных лавин. Такой случай на днях произошел на Черногоре.
О таком рассказал один из участников группы туристов, который и сам почувствовал на себе карпатскую лавину.
Что известно о лавине на Черногоре в Карпатах?
Группа лыжников оказалась на склоне Черногорского хребта именно в момент, когда с горы сошла мощная лавина. По предварительным данным, одного человека полностью засыпало снегом, но товарищам по группе удалось быстро откопать его и спасти.
Другие участники группы чудом избежали серьезных травм и повреждений.
Туристы попали под лавину: смотрите видео sasha_gnatyk
Стоит отметить, что ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Карпат в течение 1 – 2 марта. Поэтому туристов призывают воздержаться от походов в лавиноопасные места.
Какую погоду ожидать украинцам в первые дни весны?
Представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном комментарии для 24 Канала поделился прогнозом на март 2026 года. По его словам, среднемесячная температура воздуха по стране ожидается в пределах +1...+7 градусов.
Снегопады в марте пока не прогнозируются, будут преобладать дождевые осадки, возможен гололед и мокрый снег в начале месяца.
В целом погода в первом месяце весны обещает быть достаточно мягкой и близкой к типичной для сезона, без экстремальных холодов или чрезмерных осадков.