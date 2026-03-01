Накрыло с головой: в Карпатах на туристов сошла лавина: в Карпатах на туристов сошла лавина

В Украину постепенно идет потепление, поэтому ситуация на горных вершинах обостряется из-за возможных рисков схода снежных лавин. Такой случай на днях произошел на Черногоре.

О таком рассказал один из участников группы туристов, который и сам почувствовал на себе карпатскую лавину.

Что известно о лавине на Черногоре в Карпатах?

Группа лыжников оказалась на склоне Черногорского хребта именно в момент, когда с горы сошла мощная лавина. По предварительным данным, одного человека полностью засыпало снегом, но товарищам по группе удалось быстро откопать его и спасти.

Другие участники группы чудом избежали серьезных травм и повреждений.

Туристы попали под лавину: смотрите видео sasha_gnatyk

Стоит отметить, что ГСЧС предупреждает о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Карпат в течение 1 – 2 марта. Поэтому туристов призывают воздержаться от походов в лавиноопасные места.

Какую погоду ожидать украинцам в первые дни весны?