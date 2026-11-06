В Карпатах выпал первый снег: заснежило Стрыйщину, Татаров и Буковель

Погода

Об этом сегодня, 6 ноября, сообщают пользователи в своих соцсетях.

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Где заметили первый снег?

Первые снежинки зафиксировали сразу в нескольких туристических локациях Карпат. В частности, снег заметили на Стрыйщине, в Татарове и Буковеле.

Первый снег уже в Украине: смотрите видео

Появление снега совпало с похолоданием, охватившим Украину в начале ноября. По прогнозу Укргидрометцентра, 6 ноября в Карпатах ожидается небольшой снег, а ночью температура воздуха может опускаться до 6 градусов мороза.