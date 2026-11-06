У Карпатах випав перший сніг: засніжило Стрийщину, Татарів і Буковель

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Де помітили перший сніг?

Перші сніжинки зафіксували одразу в кількох туристичних локаціях Карпат. Зокрема, сніг помітили на Стрийщині, у Татарові та Буковелі.

Перший сніг вже в Україні: дивіться відео

Поява снігу збіглася з похолоданням, яке охопило Україну на початку листопада. За прогнозом Укргідрометцентру, 6 листопада в Карпатах очікується невеликий сніг, а вночі температура повітря може опускатися до 6 градусів морозу.