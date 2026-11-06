У Карпатах випав перший сніг: засніжило Стрийщину, Татарів і Буковель

Перший сніг у гірських регіонах / GettyImages
Похолодання принесло в гірські райони перші зимові опади. Засніжені схили та дерева вже нагадують про наближення зими.
Погода
Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляють користувачі у своїх соцмережах.
Adv
популярні відео
Де помітили перший сніг?
Перші сніжинки зафіксували одразу в кількох туристичних локаціях Карпат. Зокрема, сніг помітили на Стрийщині, у Татарові та Буковелі.
Перший сніг вже в Україні: дивіться відео
Поява снігу збіглася з похолоданням, яке охопило Україну на початку листопада. За прогнозом Укргідрометцентру, 6 листопада в Карпатах очікується невеликий сніг, а вночі температура повітря може опускатися до 6 градусів морозу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі