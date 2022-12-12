Инцидент произошел в городе Костанай Костанайской области. Известно, что люди ждут того, чтобы заселиться в новостройку микрорайона Кунай.

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Что не так с новостройкой в Казахстане

По данным издания, в отделе строительства города сообщили, что с подрядчиком расторгли договор из-за невыполнения им обязательств, а здание передали на хранение другой фирме.

Однако все равно при осмотре дома обнаружили, что запустили отопление только в подвальной части новостройки. Все квартиры холодные и замерзшие.

Однако орган исполнительной власти пообещал, что к 13 декабря ремонт будет завершен, а "все дефекты до заселения жильцов устранены".

Как выглядят квартиры в новостройке: смотрите видео

Местное издание ng.kz сообщило, что вкладчики "Отбаса банка" ждут своих долгожданных квартир в микрорайоне Кунай. Однако состояние домов оставляет желать лучшего.

Как выглядят квартиры в новостройке

Это уже не первый случай в Казахстане