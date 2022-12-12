Інцидент відбувся в місті Костанай Костанайської області. Відомо, що люди чекають на те, щоб заселитись в новобудову мікрорайону Кунай.
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Що не так із новобудовою в Казахстані
За даними видання, у відділі будівництва міста повідомили, що із підрядником розірвали договір через невиконання ним зобов'язань, а будинок передали на збереження іншій фірмі.
Проте однаково під час огляду будинку виявили, що запустили опалення лише у підвальній частині новобудови. Натомість всі квартири холодні та замерзлі.
Проте орган виконавчої влади пообіцяв, що до 13 грудня ремонт завершать, а "всі дефекти до заселення мешканців усунуть".
Як виглядають квартири у новобудові: дивіться відео
Місцеве видання ng.kz повідомило, що вкладники "Отбаса банку" чекають на свої довгоочікувані квартири в мікрорайоні Кунай. Проте стан будинків залишає бажати кращого.
Як виглядають квартири в новобудові
Це вже не перший випадок у Казахстані
- 6 грудня канал "Хабар 24" повідомляв, що у людей в мікрорайоні Ювілейний в Костанаї немає ані тепла, ані газу, ані гарячої води. Люди заселились в будинок ще влітку, проте навіть до зими їм не дали елементарні зручності.
- Тож жителі змушені ходити у квартирі тепло вдягнутими, вмикати електрообігрівачі, готувати їсти на електричній плиті або ходити до родичів.
- За даними видання замерзають жителі двох останніх під'їздів. А сам будинок належить до так званих довгобудів.
- Тоді керівник відділу житлових відносин міста Сактаган Мустафін заявив, що причина відсутності тепла, найімовірніше, у внутрішній системі опалення.
- Справді директор компанії, що обслуговує будинок, Леонід Андрющенко пояснив, що будинок дуже довго стояв. Тому вся система водопостачання забилася залишковим камінням, піском та іншим брудом.
- Проте запевнив, що систему прочищають. За даними видання, у мешканців з'явилось тепло в той же день, що і матеріал вийшов в ефір.