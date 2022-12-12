Інцидент відбувся в місті Костанай Костанайської області. Відомо, що люди чекають на те, щоб заселитись в новобудову мікрорайону Кунай.

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Що не так із новобудовою в Казахстані

За даними видання, у відділі будівництва міста повідомили, що із підрядником розірвали договір через невиконання ним зобов'язань, а будинок передали на збереження іншій фірмі.

Проте однаково під час огляду будинку виявили, що запустили опалення лише у підвальній частині новобудови. Натомість всі квартири холодні та замерзлі.

Проте орган виконавчої влади пообіцяв, що до 13 грудня ремонт завершать, а "всі дефекти до заселення мешканців усунуть".

Як виглядають квартири у новобудові: дивіться відео

Місцеве видання ng.kz повідомило, що вкладники "Отбаса банку" чекають на свої довгоочікувані квартири в мікрорайоні Кунай. Проте стан будинків залишає бажати кращого.

Як виглядають квартири в новобудові

Це вже не перший випадок у Казахстані