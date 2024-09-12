Ограничения связаны с проведением саммита Крымской платформы, а также из-за визита иностранных делегаций. Поэтому стоит учесть информацию при планировании маршрутов.

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В Киеве ограничат движение

12 сентября в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию во время перемещения по городу, –

предупредили киевлян.

В Управлении государственной охраны добавили, что, в соответствии с законодательством, члены иностранных делегаций обеспечиваются государственной охраной Украины. Поэтому, служащие имеют право временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автомобильным транспортом глав иностранных делегаций.

Кроме того, граждан могут не допускать на отдельные участки и объекты.