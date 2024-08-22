В частности, утром 22 августа стало известно, что существует вероятность внедрения почасовых отключений в Киеве на сегодня.

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В Киеве сегодня могут ввести графики почасовых отключений

Там отметили, что из-за жары потребление электроэнергии продолжает расти. Поэтому сообщили о вероятности почасовых отключений для Киева.

Сегодня возможны введения графиков почасовых отключений,

– говорится в сообщении.

Важно! Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

К слову, какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 22 августа, читайте в материале 24 Канала