Новый пешеходный мост в виде волны ведет к острову "Оболонский" и соединяет его с набережной Оболони и парком "Наталка". По этой рекреационной зоне киевляне и гости города могут уже прогуляться.

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Мост-волну построили за средства меценатов

Мост-волну на Оболони построили за средства иностранных и украинских меценатов.

Очень хороший, уникальный с инженерной точки зрения, пешеходный мост,

– пишет Кличко.

На столичной Оболони открыли мост-волну: смотрите видео

Мэр столицы также рассказал, что конструкции для моста изготавливались на уже уничтоженном ныне россиянами предприятии "Азовсталь". Их привезли в Киев за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Строительство моста начали в 2021 году, но в начале войны приостановили. Возобновили строительные работы весной прошлого года. Тогда также началось обустройство рекреационной зоны отдыха поблизости.

"Сейчас подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED-освещение перил моста", – добавил Виталий Кличко.

Как выглядит новый мост на столичной Оболони / Фото Виталия Кличко

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