Новый пешеходный мост в виде волны ведет к острову "Оболонский" и соединяет его с набережной Оболони и парком "Наталка". По этой рекреационной зоне киевляне и гости города могут уже прогуляться.
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Мост-волну построили за средства меценатов
Мост-волну на Оболони построили за средства иностранных и украинских меценатов.
Очень хороший, уникальный с инженерной точки зрения, пешеходный мост,
– пишет Кличко.
На столичной Оболони открыли мост-волну: смотрите видео
Мэр столицы также рассказал, что конструкции для моста изготавливались на уже уничтоженном ныне россиянами предприятии "Азовсталь". Их привезли в Киев за несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Строительство моста начали в 2021 году, но в начале войны приостановили. Возобновили строительные работы весной прошлого года. Тогда также началось обустройство рекреационной зоны отдыха поблизости.
"Сейчас подсветку основной конструкции не будем включать, только экономное LED-освещение перил моста", – добавил Виталий Кличко.
Как выглядит новый мост на столичной Оболони / Фото Виталия Кличко
В Киеве также завершилась реконструкция Дегтяревского путепровода
- На днях Виталий Кличко показал фото обновленного Дегтяревского путепровода в Киеве, который в течение длительного времени был в аварийном состоянии. Он был построен еще в 1963 году и с тех пор его капитально не ремонтировали.
- Еще раньше мэр столицы уверял, что после ремонта пропускная способность этой развязки существенно увеличится.
- Реконструкцию начали в июне прошлого года. За это время специалисты разобрали все конструкции сооружения и заменили их на новые с улучшенными характеристиками. Также там устроили отдельное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит по современным технологиям.
- Сейчас на путепроводе открыли все заезды и съезды с него, а проезд для автотранспорта и трамвая происходил там еще с конца прошлого года.