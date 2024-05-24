Новий пішохідний міст у вигляді хвилі веде до острова "Оболонський" та зʼєднує його з набережною Оболоні та парком "Наталка". Цією рекреаційною зоною кияни та гості міста можуть уже прогулятися.
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Міст-хвилю побудували за кошти меценатів
Міст-хвилю на Оболоні побудували за кошти іноземних та українських меценатів.
Дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст,
– пише Кличко.
На столичній Оболоні відкрили міст-хвилю: дивіться відео
Мер столиці також розповів, що конструкції для мосту виготовлялися на уже знищеному нині росіянами підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Будівництво моста розпочали у 2021 році, але на початку війни призупинили. Відновили будівельні роботи навесні минулого року. Тоді також розпочалося облаштування рекреаційної зони відпочинку поблизу.
"Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED-освітлення поруччя мосту", – додав Віталій Кличко.
Який вигляд має новий міст на столичній Оболоні / Фото Віталія Кличка
У Києві також завершилася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу
- Днями Віталій Кличко показав фото оновленого Дегтярівського шляхопроводу у Києві, який протягом тривалого часу був в аварійному стані. Він був збудований ще 1963 році та з того часу його капітально не ремонтували.
- Ще раніше мер столиці запевняв, що після ремонту пропускна спроможність цієї розв'язки суттєво збільшиться.
- Реконструкцію розпочали в червні минулого року. За цей час фахівці розібрали всі конструкції споруди та замінили їх на нові з покращеними характеристиками. Також там влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит за сучасними технологіями.
- Наразі на шляхопроводі відкрили всі заїзди та з’їзди з нього, а проїзд для автотранспорту та трамвая відбувався там ще з кінця минулого року.