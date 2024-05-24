Новий пішохідний міст у вигляді хвилі веде до острова "Оболонський" та зʼєднує його з набережною Оболоні та парком "Наталка". Цією рекреаційною зоною кияни та гості міста можуть уже прогулятися.

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Міст-хвилю побудували за кошти меценатів

Міст-хвилю на Оболоні побудували за кошти іноземних та українських меценатів.

Дуже гарний, унікальний з інженерної точки зору, пішохідний міст,

– пише Кличко.

На столичній Оболоні відкрили міст-хвилю: дивіться відео

Мер столиці також розповів, що конструкції для мосту виготовлялися на уже знищеному нині росіянами підприємстві "Азовсталь". Їх привезли до Києва за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Будівництво моста розпочали у 2021 році, але на початку війни призупинили. Відновили будівельні роботи навесні минулого року. Тоді також розпочалося облаштування рекреаційної зони відпочинку поблизу.

"Наразі підсвітку основної конструкції не вмикатимемо, тільки економне LED-освітлення поруччя мосту", – додав Віталій Кличко.

Який вигляд має новий міст на столичній Оболоні / Фото Віталія Кличка

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