В одном из районов столицы жители решили позапускать салюты. Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 Канал.
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В Киеве запускали салюты
В 23:33 в ряде телеграмм-каналов сообщили о взрыве на Борщаговке. Сначала думали, что там взорвалось что-то бытовое, ведь воздушную тревогу не объявляли.
В Киеве запускали салюты: видео
Позже стало известно, что это были звуки фейерверков.
Очень "умные" люди на левом берегу на ДВРЗ запустили салют. Полиция уже едет,
– говорится в сообщении.
В конце концов мужчину задержали. Его увели бойцы терробороны.
Салют испугал киевлян: видео
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Что грозит за несколько минут забавы
Ответственность за нарушение запрета на использование салютов предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном кодексе.
Тех, кто соблазнится несколько минут посмотреть на огоньки в ночном небе, а вместе с тем попугать всех людей, ожидает наказание в виде:
- штрафа в несколько сотен гривен,
- ареста и ограничения свободы, если действия квалифицируют как преступление, то есть "хулиганство".
Как ранее подчеркивал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко пиротехника сегодня – это не о праздновании, а напоминание о взрывах.
Миллионам людей в Украине и так психологически сложно переживать войну. Поэтому призываю подумать об этих гражданах и обойтись без пиротехники. После Победы будем запускать салюты вместе,
– подчеркнул Клименко.