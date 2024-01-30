Местные телеграмм-каналы сообщили, что ДТП произошло на проспекте Михаила Михновского, информирует 24 Канал. Участие в аварии приняли сразу 5 автомобилей.

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К счастью, серьезных разрушений не было. Кроме того, не поступала информация о пострадавших.

Сообщают, что авария произошли вблизи станции метро "Зверинецкая". На месте инцидента образовалась масштабная пробка в сторону моста Патона. Правоохранители инцидент пока не комментировали.

В Польше в ДТП попал туристический автобус

В Польше туристический автобус с украинцами попал в ДТП. Транспортное средство пробило отбойник, а затем съехало в глубокий кювет. Авария произошла вблизи города Ярослав на трассе в пункт пропуска Корчова Краковец.

В салоне автобуса находились более 60 пассажиров и два водителя (все украинцы). К счастью, все остались живы. В то же время, не обошлось без пострадавших. Одному человеку понадобилась госпитализация. Кроме того, четырем пострадавшим оказали помощь на месте инцидента.

Пассажиров, которые не получили травм, доставили в Корчевую. По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости. Водителей призывают быть внимательными и осторожными.