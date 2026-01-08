Допелись о "любви к Москве": в Киеве задержали блогеров, исполнявших российские песни

Вечером 7 января несколько блогеров устроили поездку по улицам Киева под российские песни, в частности композицию "Москва, люблю тебя". Это действо происходило в то время, когда государство-агрессор наносило удары по объектам критической инфраструктуры в двух регионах Украины.

Полиция привлекла нарушительниц к ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.

Как девушки в Киеве решили о любви к Москве попеть?

Правоохранители столицы привлекли к ответственности трех девушек, которые публиковали в соцсетях провокационные видео с русской музыкой: "Москва, люблю тебя". Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили ролики в одном из Telegram-каналов, где зафиксировано, как девушки ездят по городу на автомобиле, слушают провокационные российские песни и подпевают исполнителям страны-агрессора.

При участии работников уголовного анализа установлено, что автором контента является 21-летняя киевлянка. Еще двум участницам видео – 22 и 24 года. Все они проживают в Киеве.

На правонарушительниц составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Сейчас с ними также работают сотрудники Службы безопасности Украины.

