Допелись о "любви к Москве": в Киеве задержали блогеров, исполнявших российские песни
- В Киеве задержали трех блогеров, которые публиковали видео с русской музыкой "Москва, люблю тебя".
- На девушек составили административные протоколы за мелкое хулиганство, с ними работает Служба безопасности Украины.
Вечером 7 января несколько блогеров устроили поездку по улицам Киева под российские песни, в частности композицию "Москва, люблю тебя". Это действо происходило в то время, когда государство-агрессор наносило удары по объектам критической инфраструктуры в двух регионах Украины.
Полиция привлекла нарушительниц к ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.
Как девушки в Киеве решили о любви к Москве попеть?
Правоохранители столицы привлекли к ответственности трех девушек, которые публиковали в соцсетях провокационные видео с русской музыкой: "Москва, люблю тебя". Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили ролики в одном из Telegram-каналов, где зафиксировано, как девушки ездят по городу на автомобиле, слушают провокационные российские песни и подпевают исполнителям страны-агрессора.
Блогеры в Киеве пели провокационные российские песни: смотрите видео
При участии работников уголовного анализа установлено, что автором контента является 21-летняя киевлянка. Еще двум участницам видео – 22 и 24 года. Все они проживают в Киеве.
На правонарушительниц составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Сейчас с ними также работают сотрудники Службы безопасности Украины.
Полиция задержала нарушительниц, что пели провокационные российские песни в Киеве
В Киеве нашли подпольную школу УПЦ МП
В Киеве при монастыре УПЦ МП обнаружили нелегальное учебное заведение "Перспектива", где преподают русский язык и используют советские учебники.
В ней учится более 60 детей, которые формально зарегистрированы в государственных школах города, хотя не посещают их.
Киевская городская прокуратура и СБУ расследуют деятельность подпольной школы.