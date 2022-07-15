Место почетных захоронений будет создано вдоль улицы Елены Телиги. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко 14 июля.

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Военное кладбище будет рядом с урочищем Бабий Яр.

Мы предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства для военного кладбища вдоль улицы Елены Телиги в Шевченковском районе столицы. Речь идет о символическом в нашей истории месте – рядом с урочищем Бабий Яр,

– пишет Кличко.

Мэр столицы говорит, что почтить украинских героев и сохранить память о них – наша обязанность. Об этом нам всегда сможет напоминать место почетных захоронений.

"Украина переживает сегодня великую трагедию и проходит через большие испытания – наши воины, патриоты, герои украинской нации, гибнут за свободу и независимость нашего государства. И наша обязанность – почтить их подвиг и память о героях", – говорится в сообщении .

В Киеве появится ландшафтный заказник "Протасов Яр"

Киевсовет одобрил решение о создании ландшафтного заказника "Протасов Яр" . Над его проектом местные власти работали вместе с активистом и защитником Украины Романом Ратушным. Он погиб, защищая Украину.

Ратушный как раз и сражался за сохранение Протасового Яра как зеленой зоны столицы. Кличко говорит, что создание заказника – это чествование его памяти.

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