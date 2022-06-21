В результате сильной грозы множество упавших деревьев заблокировали проезд по дорогам, в некоторых населенных пунктах исчезло электричество, также пострадали фасадные элементы зданий и крыши домов.
В Украине объявили штормовое предупреждение: во многих областях шквальный ветер и грозы
Коммунальщики уже выехали на места, чтобы устранить последствия непогоды.
Ранее жителей столицы предупреждали, что в Киеве будет гроза.
В настоящее время грозы пройдут почти по всей Украине
21 июня грозы ожидают почти во всех украинских областях, кроме юго-восточной части. В западных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Во многих регионах был объявлен первый уровень опасности. Также в Украине будет превалировать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ухудшение погодных условий 21 и 22 июня / Карта Укргидрометцентра
22 июня в западных, южных и большинстве центральных областей прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. В этот день также объявлен I уровень опасности.
Дожди с грозами пройдут в северных и центральных регионах. В Киеве тоже прогнозируют дождь с грозой.
Прогноз погоды в городах Украины.
- Ужгород – +23...+25
- Львов – +23...+25
- Ивано-Франковск – +22...+24
- Тернополь – +21...+23
- Черновцы – +21...+23
- Хмельницкий – +19...+21
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +22...+24
- Житомир – +16...+18
- Винница – +18...+20
- Одесса – +22...+24
- Николаев – +21...+23
- Херсон – +23...+25
- Симферополь – +23...+25
- Кропивницкий – +18...+20
- Черкассы – +17...+19
- Чернигов – +19...+21
- Сумы – +16...+18
- Полтава – +19...+21
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +24...+26
- Донецк – +23...+25
- Луганск – +22...+24
- Харьков – +23...+25
- Киев – +19...+21
Погода на 22 июня / Карта Укргидрометцентра.