Внаслідок сильної грози безліч дерев, які впали, заблокували проїзд дорогами, у деяких населених пунктах зникла електрика, також постраждали фасадні елементи будівель та дахи будинків.
До теми В Україні оголосили штормове попередження: у багатьох областях шквальний вітер і грози
Комунальники вже виїхали на місця, щоб усунути наслідки негоди.
Раніше мешканців столиці попереджали про те, що у Києві буде гроза.
Нині грози пройдуть майже по всій Україні
21 червня грози очікують майже у всіх українських областях, окрім південно-східної частини. У західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В багатьох регіонах оголосили перший рівень небезпеки. Також в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погіршення погодних умов 21 та 22 червня / Карта Укргідрометцентру
22 червня в західних, південних та більшості центральних областей прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В цей день також оголошено I рівень небезпеки.
Дощі з грозами пройдуть завтра у північних та центральних регіонах. У Києві теж прогнозують дощ з грозою.
Прогноз погоди у містах України 22 червня
- Ужгород – +23...+25
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +22...+24
- Тернопіль – +21...+23
- Чернівці – +21...+23
- Хмельницький – +19...+21
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +16...+18
- Вінниця – +18...+20
- Одеса – +22...+24
- Миколаїв – +21...+23
- Херсон – +23...+25
- Сімферополь – +23...+25
- Кропивницький – +18...+20
- Черкаси – +17...+19
- Чернігів – +19...+21
- Суми – +16...+18
- Полтава – +19...+21
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +23...+25
- Луганськ – +22...+24
- Харків – +23...+25
- Київ – +19...+21
Погода на 22 червня / Карта Укргідрометцентру