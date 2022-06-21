Внаслідок сильної грози безліч дерев, які впали, заблокували проїзд дорогами, у деяких населених пунктах зникла електрика, також постраждали фасадні елементи будівель та дахи будинків.

До теми В Україні оголосили штормове попередження: у багатьох областях шквальний вітер і грози

Комунальники вже виїхали на місця, щоб усунути наслідки негоди.

Раніше мешканців столиці попереджали про те, що у Києві буде гроза.

Зверніть увагу: за даними синоптиків, сьогодні у багатьох областях спостерігається шквальний вітер і передбачені грози. В Україні навіть оголосили штормове попередження. Закликаємо людей з регіонів, де оголосили про штормове попередження, бути обережними, зокрема не відвідувати парки та не ставити автівки попід деревами.

Нині грози пройдуть майже по всій Україні

21 червня грози очікують майже у всіх українських областях, окрім південно-східної частини. У західних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В багатьох регіонах оголосили перший рівень небезпеки. Також в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погіршення погодних умов 21 та 22 червня / Карта Укргідрометцентру

22 червня в західних, південних та більшості центральних областей прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. В цей день також оголошено I рівень небезпеки.

Дощі з грозами пройдуть завтра у північних та центральних регіонах. У Києві теж прогнозують дощ з грозою.

Прогноз погоди у містах України 22 червня

Ужгород – +23...+25

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +21...+23

Рівне – +22...+24

Житомир – +16...+18

Вінниця – +18...+20

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +19...+21

Суми – +16...+18

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +23...+25

Київ – +19...+21



Погода на 22 червня / Карта Укргідрометцентру