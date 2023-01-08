Есть четкий план, как укрепить энергосистему и усилить защиту объектов от дронов и ракет. Над этим трудятся лучшие военные инженеры. Об этом рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона. 24 канал.

Кстати говоря Нас ожидает сложная неделя, но скоро солнца будет больше, – эксперт о ситуации в энергетике

Требуется резервная генерация

Харченко отметил, что процесс нуждается в немалых средствах и времени. Необходимо добавить физическую сохранность, поменять структуру генерации, развить дополнительную сеть, в том числе высоковольтных линий, которые могут употребляться и сразу быть резервными.

Речь идет о новой схеме электропитания, основанной на резервной генерации. В частности, для водоканалов и систем теплоснабжения.

Киеву может быть не страшный блекаут

По словам Харченко, если все удастся сделать так, как сейчас запланировано, то с середины февраля Киеву будет все равно на любой блекаут.

Тогда в городе будет резервное поколение для водоканалов и тепловых станций. Это обеспечит жителей водой и отоплением.

Сейчас в Киеве – графики

Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что по состоянию на вечер 8 января существенных изменений в Киеве нет. Ночью столица обошлась без отключений.

Утром начали вводить ограничения в пределах графиков. Хотя в некоторые часы днем отключений было меньше, чем по графику.