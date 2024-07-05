Так, правоохранители привлекли к административной ответственности 16-летнюю девушку. Об этом в полиции Киева сообщили 5 июля.

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Правоохранители рассказали, что несовершеннолетняя девушка вместе с мамой приехала на несколько дней в Киев. Там, находясь на Майдане независимости, сняла свои действия на видео и выложила в одной из социальных сетей.

"Во время мониторинга сотрудники Шевченковского управления полиции обнаружили указанную публикацию и начали по данному факту проверку", – говорится в сообщении.



После этого, участковые офицеры полиции при содействии специалистов криминального анализа разыскали нарушительницу и составили в отношении нее административный протокол по статье – мелкое хулиганство.



Правоохранители отметили, что также правоохранители провели профилактическую беседу с мамой девушки с целью недопущения подобных случаев в будущем.