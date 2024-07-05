Так, правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 16-річну дівчину. Про це у поліції Києва повідомили 5 липня.

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Правоохоронці розповіли, що неповнолітня дівчина разом з мамою приїхала на декілька днів до Києва. Там, перебуваючи на Майдані незалежності, відзняла свої дії на відео та виклала в одній з соціальних мереж.

"Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку", – йдеться в повідомленні.



Після цього, дільничні офіцери поліції за сприяння фахівців кримінального аналізу розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за статтею – дрібне хуліганство.



Правоохоронці зазначили, що також правоохоронці провели профілактичну бесіду з мамою дівчини з метою недопущення подібних випадків в майбутньому.