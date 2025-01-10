Сообщений о пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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Что известно о попадании БпЛА в Киеве

В Соломенском районе Киева зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку.

Сообщений о пострадавших не поступало.

По словам Тимура Ткаченко, в домах повреждены окна, повреждения получили также 6 авто. На месте уже работают соответствующие службы.

Воздушная тревога в Киевской области начала звучать в 00:24, а в столице в 02:01, отбой прозвучал в 02:19. В 02:34 стало известно о повреждениях от обломков вражеских дронов.

Обратите внимание! 24 Канал призывает соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Чтобы избежать опасности, стоит не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытии.

Ранее сообщалось, что силы ПВО начали работу в пределах Киева. В небе были замечены вражеские дроны типа "Шахед".