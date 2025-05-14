Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем находиться в укрытиях при объявлении воздушной тревоги в вашей области.

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Где объявлена ​​опасность

Сначала воздушная тревога была объявлена ​​на территории Сумской области. Позже об опасности предостерегли жителей Киева. Уже после этого воздушная тревога начала распространяться по другим регионам Украины.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

В каких областях сейчас тревога: карта

По данным мониторинговых каналов, зафиксирована угроза баллистического вооружения из Курской области.

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Заметим, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах, однако точная причина неизвестна, поскольку воздушные силы также сообщали об угрозе управляемых авиабомб для этого региона.