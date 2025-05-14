Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем находиться в укрытиях при объявлении воздушной тревоги в вашей области.
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Где объявлена опасность
Сначала воздушная тревога была объявлена на территории Сумской области. Позже об опасности предостерегли жителей Киева. Уже после этого воздушная тревога начала распространяться по другим регионам Украины.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога,
– говорится в сообщении.
В каких областях сейчас тревога: карта
По данным мониторинговых каналов, зафиксирована угроза баллистического вооружения из Курской области.
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Заметим, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Сумах, однако точная причина неизвестна, поскольку воздушные силы также сообщали об угрозе управляемых авиабомб для этого региона.