Об этом сообщили в ДТЭК по состоянию на 9 утра сегодня, 15 мая. В то же время энергетики просят потреблять свет разумно, ведь ситуация все еще тяжелая.
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"Экстренные отключения – отменены. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", – говорится в сообщении.
Заметим, экстренные отключения электроэнергии в перечисленных областях действовали с 6:40 утра.
Отключения вынужденные: что известно
- 8 мая Россия атаковала Украину 55 ракетами и 21 дроном-камикадзе. Силы обороны уничтожили 39 вражеских ракет и 20 шахедов. В частности, были сбиты все ракеты, которыми оккупанты атаковали Киев.
- Россия ударила по объектам генерации и передачи электроэнергии в 6 областях Украины: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой.
- В Укрэнерго сообщили, о повреждении оборудования на одном из объектов компании в центральном регионе Украины.
- Также там отметили, что вынуждены ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса, а если потребление будет расти, отключения коснутся и бытовых потребителей.
- Вчера, 14 мая, вечером во всех областях Украины ввели аварийные отключения света.