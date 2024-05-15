Об этом сообщили в ДТЭК по состоянию на 9 утра сегодня, 15 мая. В то же время энергетики просят потреблять свет разумно, ведь ситуация все еще тяжелая.

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"Экстренные отключения – отменены. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", – говорится в сообщении.

Заметим, экстренные отключения электроэнергии в перечисленных областях действовали с 6:40 утра.

Отключения вынужденные: что известно