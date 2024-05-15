В Укрэнерго предупредили, что свет в домах людей и на предприятиях будут выключать не по графикам. Накануне, 14 мая, в Украине также действовали аварийные отключения.

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Как будут выключать свет в Украине

С 6:40 до 09:00 (15 мая – 24 Канал) диспетчерский центр Укрэнерго применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины,

– заявили в компании.

Там объяснили, что свет на объектах критической инфраструктуры не будут выключать.

Причиной отключений энергетики назвали увеличение дефицита электричества вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов.

Также сегодня (15 мая – 24 Канал) с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности,

– заявили энергетики.



Как в Украине будут выключать свет 15 мая 2024 года

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