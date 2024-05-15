Об этом в эфире телемарафона заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий. Он отметил, что отключения света в Украине коснулись около 10% бытовых потребителей Украины, передает 24 Канал.

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Кудрицкий отметил, что 14 мая увеличение потребления было таким, что энергосистема не могла справиться, ведь не хватило импорта и не хватило ограничения промышленности.

Глава Укрэнерго также подчеркнул, что из-за массированных обстрелов Россией энергетических объектов Украины сейчас электроэнергии не хватает. Хотя для большого количества бытовых потребителей это могло проходить незаметно, но на самом деле дефицит электроэнергии в системе ощущается достаточно давно.

Сегодня на фоне определенного похолодания произошел рост потребления вечером, особенно резко это произошло около 21:00. И соответственно нам надо было применить такие экстренные быстрые меры для балансировки энергосистемы, чтобы сохранить контроль над ситуацией,

– отметил Кудрицкий.

Кроме того, он добавил, что на повышение потребления могли повлиять обогреватели, а также оно всегда растет вечером после возвращения людей с работы. Ограничения сохранятся до конца суток.

"Проблема заключается не в том, что в какую-то область нельзя доставить электричество, а в том, что не хватает совокупной мощности электростанций для того, чтобы покрыть потребление, а для покрытия дефицита не хватает импорта. Каждая область несет солидарное бремя отключений", – подчеркнул глава Укрэнерго.

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В Украине ввели аварийные отключения света