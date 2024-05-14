Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что в области будут выключать свет без предупреждения. Кроме того, там пока нет графиков аварийных отключений.

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Какова ситуация со светом в Киевской области

Руслан Кравченко заявил, что в Киевской области введены экстренные отключения света. По словам чиновника, в энергосистеме страны сложная ситуация из-за постоянных вражеских обстрелов.

Как сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети, меры введены распоряжением НЭК Укрэнерго.

Свет будут выключать без предупреждения – графики не действуют. Энергетики делают невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию,

– подчеркнул Кравченко.

Глава Киевской ОВА также подчеркнул, что каждый из жителей области должен поддержать страну. Поэтому он попросил всех потребителей сократить потребление электроэнергии.

Кравченко также отметил, что вместе украинцы помогут энергетикам как можно быстрее вернуть свет в дома.

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