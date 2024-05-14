Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що в області вимикатимуть світло без попередження. Крім того, там наразі немає графіків аварійних відключень.

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Яка ситуація зі світлом у Київській області

Руслан Кравченко заявив, що в Київській області введені екстрені відключення світла. За словами посадовця, в енергосистемі країни складна ситуація через постійні ворожі обстріли.

Як повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі, заходи введені розпорядженням НЕК Укренерго.

Світло вимикатимуть без попередження – графіки не діють. Енергетики роблять неможливе, щоб стабілізувати ситуацію,

– наголосив Кравченко.

Очільник Київської ОВА також підкреслив, що кожен з жителів області має підтримати країну. Тому він попросив всіх споживачів скоротити споживання електроенергії.

Кравченко також зауважив, що разом українці допоможуть енергетикам якнайшвидше повернути світло в оселі.

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