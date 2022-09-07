Украинцам напоминают, что во время воздушных тревог следует отложить все дела и немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо до тех пор, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Это спасает жизнь.
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Масштабная воздушная тревога: где прозвучали сирены
Вечером 7 сентября сирены известили о тревоге в:
- Киеве и Киевской области;
- Львовской области;
- Волынской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области;
- Ивано-Франковской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкой области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Одесской области.
Также постоянная воздушная тревога в Луганской области. Она длится уже с 4 апреля.
По всей территории Украины воздушная тревога / Скриншот
Вероятные запуски ракет
Так, телеграм-канал "monitor", занимающийся мониторингом вражеской авиации, сообщает, что существует вероятность запуска крылатых ракет х-100/х-55 Ту-95 с Каспийского направления.
Также известно, что в небе над Крымом находится вражеская тактическая авиация. Так что возможны запуски ракет по мирным городам Украины.
Людей призывают находиться в укрытиях.
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