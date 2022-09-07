Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

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Масштабна повітряна тривога: де лунали сирени

Увечері 7 вересня приблизно о 19:30 сирени сповістили про тривогу в:

Києві та Київській області;

Львівській області;

Волинській області;

Рівненській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Івано-Франківській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Одеській області.

Станом на 19:50 жителі майже всіх областей України почули відбій повітряної тривоги. Наразі небезпека залишається лише у Київській та Харківській областях.

Також безперервна повітряна тривога на Луганщині. Вона триває вже від 4 квітня.

Були імовірні запуски ракет

Так, телеграм-канал "monitor", який займається моніторингом ворожої авіації, повідомляє, що наразі існує імовірність запуску крилатих ракет х-100/х-55 Ту-95 з Каспійського напрямку.

Також відомо, що у небі над Кримом перебуває ворожа тактична авіація. Тож можливі запуски ракет по мирних містах України.

Людей закликають перебувати в укриттях.

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