Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.

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Масштабна повітряна тривога: де лунали сирени

Увечері 7 вересня приблизно о 19:30 сирени сповістили про тривогу в:

  • Києві та Київській області;
  • Львівській області;
  • Волинській області;
  • Рівненській області;
  • Тернопільській області;
  • Хмельницькій області;
  • Івано-Франківській області;
  • Закарпатській області;
  • Чернівецькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Одеській області.

Станом на 19:50 жителі майже всіх областей України почули відбій повітряної тривоги. Наразі небезпека залишається лише у Київській та Харківській областях.

Також безперервна повітряна тривога на Луганщині. Вона триває вже від 4 квітня.

Були імовірні запуски ракет

Так, телеграм-канал "monitor", який займається моніторингом ворожої авіації, повідомляє, що наразі існує імовірність запуску крилатих ракет х-100/х-55 Ту-95 з Каспійського напрямку.

Також відомо, що у небі над Кримом перебуває ворожа тактична авіація. Тож можливі запуски ракет по мирних містах України.

Людей закликають перебувати в укриттях.

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