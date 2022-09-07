Українцям нагадують, що під час повітряних тривог варто відкласти усі справи та негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій тривоги. Це рятує життя.
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Масштабна повітряна тривога: де лунали сирени
Увечері 7 вересня приблизно о 19:30 сирени сповістили про тривогу в:
- Києві та Київській області;
- Львівській області;
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Одеській області.
Станом на 19:50 жителі майже всіх областей України почули відбій повітряної тривоги. Наразі небезпека залишається лише у Київській та Харківській областях.
Також безперервна повітряна тривога на Луганщині. Вона триває вже від 4 квітня.
Були імовірні запуски ракет
Так, телеграм-канал "monitor", який займається моніторингом ворожої авіації, повідомляє, що наразі існує імовірність запуску крилатих ракет х-100/х-55 Ту-95 з Каспійського напрямку.
Також відомо, що у небі над Кримом перебуває ворожа тактична авіація. Тож можливі запуски ракет по мирних містах України.
Людей закликають перебувати в укриттях.
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