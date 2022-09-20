Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Следите за обновлениями местных властей.

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Где объявили тревогу

По состоянию на 5:10 сирены прозвучали в:

Киеве и Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганской области.