Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Следите за обновлениями местных властей.
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Где объявили тревогу
По состоянию на 5:10 сирены прозвучали в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Днепропетровской области;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
Кроме того, непрерывная воздушная тревога от 4 апреля продолжается на территории Луганской области.