У середньому повітряна тривоги тримала менше ніж 20 хвилин. Згодом оголосили відбій.

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Де оголошували тривогу

Під час ранкової тривоги сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганської області.

Станом на 5:20 у всіх областях, крім Луганщини оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошена загроза артилерійського обстрілу.