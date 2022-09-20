У середньому повітряна тривоги тримала менше ніж 20 хвилин. Згодом оголосили відбій.

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Де оголошували тривогу

Під час ранкової тривоги сирени пролунали у:

  • Києві та Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;

Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганської області.

Станом на 5:20 у всіх областях, крім Луганщини оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошена загроза артилерійського обстрілу.