У середньому повітряна тривоги тримала менше ніж 20 хвилин. Згодом оголосили відбій.
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Де оголошували тривогу
Під час ранкової тривоги сирени пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
Крім того, безперервна повітряна тривога від 4 квітня триває на території Луганської області.
Станом на 5:20 у всіх областях, крім Луганщини оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошена загроза артилерійського обстрілу.