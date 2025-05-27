В 20:06 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, сообщает 24 Канал.

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Где есть опасность

Стало известно, что вражеская ракета летит мимо Сумщины курсом на Конотоп. Позже она продолжила движение через Черниговщину.

В 20:09 мониторы уточнили, что ракета больше не фиксируется. Она скрылась с радаров за пределами Нежинского района Черниговской области.

В 20:13 Воздушные силы сообщили о повторном пуске ракеты через Сумщину. Позже они добавили, что она следует на Черниговщину и призвали жителей Нежина немедленно пройти к укрытию.

В 20:17 военные сообщили о пуске еще одной ракеты по направлению к Черниговщине.

В 20:21 мониторы написали о взрывах в границах Конотопского района Сумщины. Предварительно, были применены 2 баллистические ракеты "Искандер-М".

Где есть угроза баллистики: смотрите на карте

Напомним, что в ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60 дронами. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских беспилотника. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 3 локациях.