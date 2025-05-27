О 20:06 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, передає 24 Канал.

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Де є небезпека

Стало відомо, що ворожа ракета летить повз Сумщину курсом на Конотоп. Пізніше вона продовжила рух через Чернігівщину.

О 20:09 монітори уточнили, що ракета більше не фіксується. Вона зникла з радарів за межами Ніжинського району Чернігівської області.

О 20:13 Повітряні сили повідомили про повторний пуск ракети через Сумщину. Пізніше вони додали, що вона прямує на Чернігівщину і закликали мешканців Ніжина негайно пройти до укриття.

О 20:17 військові повідомили про пуск ще однієї ракети у напрямку Чернігівщини.

О 20:21 монітори написали про вибухи в межах Конотопського району Сумщини. Попередньо, було застосовано 2 балістичні ракети "Іскандер-М".

Де є загроза балістики: дивіться на карті

Нагадаємо, що у ніч проти 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами. Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 3 локаціях.