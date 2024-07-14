Тревога начала распространяться по стране в 15:03. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытии.
Смотрите также Россия создает унифицированные пусковые установки для ракет "Калибр" и "Оникс", – ВМС
В ряде областей – воздушная тревога
На Харьковщине прозвучал отбой воздушной тревоги. "Красной" остается только Сумская область.
Городской голова Артем Семенихин сообщил, что Конотоп на Сумщине находится под вражеским обстрелом.
В Киевской и Черниговской областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза сохраняется для Сумской области, а на Харьковщине, где тревога продолжается с 09:00, тактическая авиация врага атакует КАБами.
На Сумщине прогремел мощный взрыв.
Воздушные силы предупредили о пуске ракеты.
Ракета на Черниговщине в сторону Киева!
– говорится в сообщении.
Тревога распространилась на Киевскую и Черниговскую область.
В Сумской области объявили воздушную тревогу. О ракетной опасности на Севере Воздушные силы предупреждали еще в 14:30.