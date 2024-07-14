Тревога начала распространяться по стране в 15:03. Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытии.

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В ряде областей – воздушная тревога

15:30, 14 июля

На Харьковщине прозвучал отбой воздушной тревоги. "Красной" остается только Сумская область.

15:19, 14 июля

Городской голова Артем Семенихин сообщил, что Конотоп на Сумщине находится под вражеским обстрелом.

15:12, 14 июля

В Киевской и Черниговской областях прозвучал отбой воздушной тревоги. Угроза сохраняется для Сумской области, а на Харьковщине, где тревога продолжается с 09:00, тактическая авиация врага атакует КАБами.

15:08, 14 июля

На Сумщине прогремел мощный взрыв.

15:06, 14 июля

Воздушные силы предупредили о пуске ракеты.

Ракета на Черниговщине в сторону Киева!
– говорится в сообщении.

15:05, 14 июля

Тревога распространилась на Киевскую и Черниговскую область.

15:03, 14 июля

В Сумской области объявили воздушную тревогу. О ракетной опасности на Севере Воздушные силы предупреждали еще в 14:30.