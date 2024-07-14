Тривога почала ширитися країною о 15:03. Закликаємо українців не нехтувати безпекою й залишатися в укритті.

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В низці областей – повітряна тривога

15:30, 14 липня

На Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги. "Червоною" залишається лише Сумщина.

15:19, 14 липня

Міський голова Артем Семеніхін повідомив, що Конотоп на Сумщині перебуває під ворожим обстрілом.

15:12, 14 липня

У Київській та Чернігівській областях пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза зберігається для Сумської області, а на Харківщині, де тривога триває з 09:00, тактична авіація ворога атакує КАБами.

15:08, 14 липня

На Сумщині пролунав потужний вибух.

15:06, 14 липня

Повітряні сили попередили про пуск ракети.

Ракета на Чернігівщині в сторону Києва!
– мовиться у повідомленні.

15:05, 14 липня

Тривога поширилася на Київську та Чернігівську область.

15:03, 14 липня

В Сумській області оголосили повітряну тривогу. Про ракетну небезпеку на Півночі Повітряні сили попереджали ще о 14:30.