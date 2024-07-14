Росія врахувала досвід високого відсотка збиття своїх ракет українськими ППО та почала будувати уніфіковані пускові установки для ракет "Калібр" і "Онікс". Про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Для чого Росія будує уніфіковані пускові установки

Плетенчук наголосив, що "Калібри" досі залишаються небезпечною зброєю з бойовою частиною вагою 450 кілограмів, однак відсоток збиття цих ракет українськими ППО є високим.

За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків – і для "Калібрів", і для "Оніксів",

– зазначив Плетенчук.

Він додав, що Росія використовує ракети "Калібр" з метою перевантаження української протиповітряної оборони під час комбінованих ракетно-дронових атак. Проте пріоритет на ураження цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

Плетенчук також зазначив, що останніми днями у Чорному та Азовському морях не спостерігаються носії крилатих ракет.

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні, а в Азовському зафіксовані лише три мінні тральники і один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації.