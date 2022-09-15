15 сентября примерно в 13:00 в областях Украины начали раздаваться сирены. Через несколько минут российская ракета ударила по Кривому Рогу.
В каких регионах раздается воздушная тревога
По состоянию на 13: 15 воздушная тревога раздается в:
- Киеве и Киевской области,
- Житомирской области,
- Винницкой области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Кропивницкой области,
- Днепропетровской области,
- Запорожской области.
При этом в Краматорском районе Донецкой области объявили об угрозе артиллерийского обстрела.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращалась.