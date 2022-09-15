15 сентября примерно в 13:00 в областях Украины начали раздаваться сирены. Через несколько минут российская ракета ударила по Кривому Рогу.

В каких регионах раздается воздушная тревога

По состоянию на 13: 15 воздушная тревога раздается в:

  • Киеве и Киевской области,
  • Житомирской области,
  • Винницкой области,
  • Черниговской области,
  • Черкасской области,
  • Кропивницкой области,
  • Днепропетровской области,
  • Запорожской области.

При этом в Краматорском районе Донецкой области объявили об угрозе артиллерийского обстрела.

Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращалась.