15 вересня приблизно о 13:00 в областях України почали лунати сирени. За кілька хвилин російська ракета вгатила по Кривому Рогу.

У яких регіонах лунає повітряна тривога

Станом на 13:15 повітряна тривога лунає у:

  • Києві та Київській області,
  • Житомирській області,
  • Вінницькій області,
  • Чернігівській області,
  • Черкаській області,
  • Кропивницькій області,
  • Дніпропетровській області,
  • Запорізькій області,
  • Донецькій області.

При цьому у Краматорському районі Донецької області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припинялася.