15 вересня приблизно о 13:00 в областях України почали лунати сирени. За кілька хвилин російська ракета вгатила по Кривому Рогу.

У яких регіонах лунає повітряна тривога

Станом на 13:15 повітряна тривога лунає у:

Києві та Київській області,

Житомирській області,

Вінницькій області,

Чернігівській області,

Черкаській області,

Кропивницькій області,

Дніпропетровській області,

Запорізькій області,

Донецькій області.

При цьому у Краматорському районі Донецької області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припинялася.

Важливо! Не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь.