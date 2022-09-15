15 вересня приблизно о 13:00 в областях України почали лунати сирени. За кілька хвилин російська ракета вгатила по Кривому Рогу.
У яких регіонах лунає повітряна тривога
Станом на 13:15 повітряна тривога лунає у:
- Києві та Київській області,
- Житомирській області,
- Вінницькій області,
- Чернігівській області,
- Черкаській області,
- Кропивницькій області,
- Дніпропетровській області,
- Запорізькій області,
- Донецькій області.
При цьому у Краматорському районі Донецької області оголосили про загрозу артилерійського обстрілу.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припинялася.